Saranno tredici gli atleti delle squadre di parallelo che dal 6 all'8 novembre faranno sede in Val Senales (Bolzano), per una seduta di allenamento a poco più di un mese dal via della stagione di Coppa del Mondo. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Marc Hofer, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, JAsmin Coratti ed Elisa Fava.