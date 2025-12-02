Snowboard, CdM: quattordici azzurri in gara nei due giganti Mlyn

La stagione di Coppa del Mondo del parallelo è pronta a prendere il via dalla cinese Mlyn che tra sabato 6 e domenica 7 proporrà una duplice sfida a base di gigante. Con Roland Fischnaller in fase di recupero dopo l'infortunio dei giorni scorsi, il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato 14 atleti, vale a dire Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Marc Hofer, Fabian Lantschner, Aaron March, Gabriel Messner, Tommy Rabanser, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Fava e Sofia Valle. Il gruppo azzurro sarà seguito dallo stesso Pisoni e dai tecnici Rudi Galli, Fabio Breda, Maurizio Rudatis, Stefano Bianchet, Markus Thaler e Marco Proserpio. Proseguiranno invece il percorso di allenamento in Val Senales (Bolzano), i sei atleti della squadra B Manuel Haller, Mike Santuari, Giorgia Carnevali, Fabiana Fachin, Anna Victoria Mamone e Sophie Rabanser seguite dai tecnici Alessio Amorth e Cristiano Algeri.