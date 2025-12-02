Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Snowboard, CdM: quattordici azzurri in gara nei due giganti Mlyn

02 Dic 2025 - 14:21

La stagione di Coppa del Mondo del parallelo è pronta a prendere il via dalla cinese Mlyn che tra sabato 6 e domenica 7 proporrà una duplice sfida a base di gigante. Con Roland Fischnaller in fase di recupero dopo l'infortunio dei giorni scorsi, il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato 14 atleti, vale a dire Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Marc Hofer, Fabian Lantschner, Aaron March, Gabriel Messner, Tommy Rabanser, Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Fava e Sofia Valle. Il gruppo azzurro sarà seguito dallo stesso Pisoni e dai tecnici Rudi Galli, Fabio Breda, Maurizio Rudatis, Stefano Bianchet, Markus Thaler e Marco Proserpio. Proseguiranno invece il percorso di allenamento in Val Senales (Bolzano), i sei atleti della squadra B Manuel Haller, Mike Santuari, Giorgia Carnevali, Fabiana Fachin, Anna Victoria Mamone e Sophie Rabanser seguite dai tecnici Alessio Amorth e Cristiano Algeri. 

Ultimi video

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:30
L'addio a Pietrangeli

L'addio a Pietrangeli

01:28
Scomparsa Pietrangeli

Scomparsa Pietrangeli

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

02:46
DICH GIORGIO MENESCHINCHERI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Meneschincheri: "Pietrangeli ci ha lasciato con il sorriso, un vero gentiluomo"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

01:28
Vero Volley per le donne

Vero Volley per le donne

01:45
Perugia non ha rivali

Perugia non ha rivali

02:03
Addio a Pietrangeli

Addio a Pietrangeli

01:28
Da Bertolucci a Nadal

Da Bertolucci a Nadal

01:38
"Sinner è gajardo"

"Sinner è gajardo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

I più visti di Altri Sport

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Giro d'Italia al via

Giro d'Italia al via

DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Finals EA7 World Legends Padel Tour: Toni e Ceccarelli campioni del mondo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:21
Snowboard, CdM: quattordici azzurri in gara nei due giganti Mlyn
13:19
Freestyle, CdM freeski: Miro Tabanelli a Pechino punta su Big Air
12:08
Coni: a Bolis dell'ICS la stella d'argento al merito sportivo
11:07
Nba: Phoenix ferma la striscia Lakers, ko anche Denver e Houston
10:06
Tiro a volo: a Doha finale di Cdm, 4 azzurri in gara