Snowboard: CdM, Moioli sfiora un altro podio in Cina

Michela Moioli manca per un nulla l'appuntamento con il secondo podio consecutivo nella gara finale della tappa di Coppa del Mondo di Beidahu, in Cina: la bergamasca è quarta al termine di una finale ccombattuta ed avvincente che ha visto la britannica Charlotte Bankes confermare il successo del giorno precedente davanti all'australiana Josie Baff e all'elvetica Sina Siegenthaler. Completato il round di qualificazione con il terzo tempo, Moioli ha saputo imporsi prima nei quarti su Karolina Hrusova e quindi in semifinale su Josie Baff, per poi provare a dire la sua nell'atto decisivo. Una finale che ha visto l'azzurra duellare per la prima piazza con Bankes fino alla curva finale, quando è stata poi infilta da baff prima e da Siegenthaler poi. Con la seconda vittoria cinese Bankes balza in vetta alla generale con 250 punti superando Lea Casta (oggi quinta), raggiunta in seconda posizione da Baff a quota 205; alle loro spalle ecco Moioli, quarta con 162 punti.