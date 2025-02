Snowboard, CdM: Bormolini guida gruppo azzurro in Canada

Missione canadese per Maurizio Bormolini e compagni che guardano alla doppia sfida di Val St. Come, terz'ultima tappa di Coppa del Mondo della stagione. Tra sabato 15 e domenica 16 febbraio le nevi del Quebec faranno da palcoscenico a due giganti paralleli con le fasi finali in programma alle 20 italiane di ciascuna giornata. Sono dodici gli atleti selezionati dal direttore tecnico Cesare Pisoni, gruppo azzurro guidato da Bormolini, leader della classifica di parallelo davanti all'austriaco Prommegger, che comprende anche Gabriel Messner - terzo nella generale - Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Lucia Dalmasso, Elisa Fava, Elisa Caffont e Jasmin Coratti.