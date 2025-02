Snowboard, CdM a Cortina: Moioli e Sommariva guidano team azzurro

La Coppa del Mondo di Snowboardcross torna in Italia e sbarca ai piedi delle Tofane per la sfida in notturna di venerdì a Cortina d'Ampezzo (Belluno), quarta sfida stagionale dopo il debutto di Cervinia e le due gare della tappa cinese di Beidahu. Due i podi sin qui raccolti dagli azzurri in stagione, con Lorenzo Sommariva protagonista sulle nevi di casa e Michela Mojoli seconda nella prima prova orientale: proprio la bergamasca guiderà il nutrito team italiano nella due giorni ampezzana che si aprirà venerdì 14 febbraio con il round di qualificazione in vista della fase finale del giorno successivo. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato Michela Mojoli, Lisa Francesia Boirai, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Tommaso Leoni, Niccolò colturi, Matteo Menconi, Luca Abbati, Matteo Rezzoli, Filippo Ferrari, Federico Podda, Tommaso Costa, Octavian Buda, Caterina Carpano, Sofia Belingheri, Marika Savoldelli e Sofia Groblechner, mentre potranno sfruttare la chance da apripista Federico Casi, Giovanni Di Mola e Luca Apollonio.