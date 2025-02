Slittino, pista naturale: Lanthaler, Pigneter e Clara si ritirano

Inoltre, Pigneter ha festeggiato 68 vittorie in Coppa del Mondo nel doppio insieme a Florian Clara, con il quale ha vinto cinque medaglie d'oro ai Campionati del Mondo e si è aggiudicato per 13 volte la Coppa del Mondo generale. Evelin Lanthaler ha debuttato in Coppa del Mondo nella stagione 2007/2008, Patrick Pigneter ha disputato la sua prima gara di Coppa del Mondo nel febbraio 2004, mentre Florian Clara è apparso per la prima volta in Coppa del Mondo nel gennaio 2006. La Federazione Italiana Sport Invernali è grata a Pigneter, Lanthaler e Clara per tutti i successi che hanno saputo conquistare nella loro prestigiosa carriera e per aver reso lo slittino su pista naturale una delle discipline più vincenti degli ultimi anni.