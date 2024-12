"Casa dolce casa". Con questo post pubblicato sul proprio account X il numero 1 del mondo Jannik Sinner ha raccontato questi giorni di riposo in montagna. Sinner ha pubblicato anche due foto in un paesaggio innevato. Per il tennista azzurro, numero uno del mondo, sono gli ultimi di relax prima della partenza per l'Australia dove a gennaio si giocherà il primo torneo Slam della nuova stagione.