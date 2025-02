Short Track, World Tour Milano: sul podio Confortola, Sighel e staffetta donne

Queste le dichiarazioni di Sighel: "Inizio un po' amaro nei 1.500. Comunque, centrare la finale è già un grande risultato. Nei 500 è andata meglio, anche se sono stato bravo a non mollare mai e sfruttare avvenimenti fortunati tra quarti di finale e semifinali. Gareggiare in casa è un'emozione unica, che non avevo mai provato. L'atmosfera è davvero fantastica. C'era più gente di quanto mi aspettavo. Speriamo sia così anche domani. Il Forum è già bello pieno, mi auguro sia ancora più pieno per le Olimpiadi!" Per quanto riguarda gli altri atleti tricolore impegnati, va rimarcata la 7a piazza di Luca Spechenhauser nei 1.500, nei quali ha raggiunto la Finale. Il cammino di Thomas Nadalini si è concluso ai quarti di finale sulla distanza più breve, dove è incappato in una sfortunata caduta, e in semifinale nella competizione più lunga. Lorenzo Previtali, infine, è stato eliminato al turno decisivo di ripescaggio dei 500. Nella giornata di domenica 16, la tappa giungerà a compimento con le restanti cinque gare (staffetta mista; 1.000 metri e staffetta maschile; 500 e 1.500 metri femminili). A completare il quadro odierno, va difatti aggiunta la qualificazione alla Finale centrata sia dalla staffetta mista che dalla staffetta maschile.