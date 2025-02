Short track, ancora podi per l'Italia nello short track: Fontana 3.a a Milano

All'Unipol Forum di Assago podio per Arianna Fontana nel test event di short track a un anno dai Giochi di Milano-Cortina 2026. Nella giornata conclusiva della tappa italiana dell'Isu Short Track World Tour, l'atleta azzurra più medagliata alle Olimpiadi invernali si è piazzata terza nei 1.500 metri, precedendo la connazionale Elisa Confortola di appena 15 millesimi. Vittoria per la belga Hanne Desmet davanti alla statunitense Kristen Santos-Griswold. In attesa delle ultime gare, per l'Italia sono già quattro i podi davanti allo scatenato pubblico casalingo dopo i due bronzi di Pietro Sighel nei 500 metri e di Elisa Confortola nei 1000 metri e l'argento nella staffetta femminile ottenuti ieri. Nella staffetta mista, vinta dall'Olanda davanti a Canada e Giappone, l'Italia penalizzata ha finito la gara fuori dal podio.