Sellaronda Skimarathon chiude a 1.100 iscritti

Conclusi i Campionati mondiali di sci alpinismo in Svizzera, le attenzioni ora si spostano tutte sull’imminente Sellaronda Skimarathon, in programma venerdì 14 marzo con partenza da Selva di Val Gardena. Un evento unico nel suo genere per la tipologia di competizione, in gran parte sulle piste del famoso carosello sciistico, ma anche per il format a coppie nel vero spirito dello skialp e per il fascino di gareggiare in versione serale con frontalini accesi. Questa volta pure con la luna piena ad accompagnare i protagonisti di questa sfida, meteo permettendo. A pochi giorni dallo start non mancano i motivi di interesse, come evidenzia il nuovo responsabile del Comitato Organizzatore Gianni Rasom: «Abbiamo raggiunto quota 1.100 partecipanti, chiudendo così le iscrizioni e confermandoci sugli standard degli anni scorsi, ovvero delle 550 coppie. Si tratta del numero ideale per riuscire a gestire la competizione e, soprattutto, i servizi per i partecipanti fra cancelli, ristori, assistenza e soccorso. Questo grazie allo straordinario lavoro dei nostri volontari, che si mettono a disposizione con professionalità e passione, oltre alle istituzioni delle quattro valli ladine e al Consorzio Dolomiti Superski». Con i Mondiali ormai alle spalle, alla segreteria della Sellaronda Skimarathon sono arrivate anche le prime adesioni di peso, con qualche particolare abbinamento. Sarà infatti in gara per la prima volta una coppia inedita, tutta trentina dello Sci club Brenta Team, formata dal vermigliano Davide Magnini, fresco di medaglia d’argento nell’individuale proprio a Morgins nei giorni scorsi, e dal molvenese Federico Nicolini, miglior azzurro all’appuntamento iridato nella vertical e campione italiano in carica nella stessa specialità. La squadra trentina dovrà ben guardarsi dai due alfieri del Centro Sportivo Esercito Robert Antonioli e Matteo Eydallin, due fuoriclasse, che hanno in bacheca un filotto di vittorie in Coppa del Mondo e nelle grandi classiche. In campo femminile, poi, indosseranno il pettorale le due giovani portacolori del Cs Esercito Giulia Compagnoni dalla Valtellina e Noemi Junod dalla Valle d’Aosta. Anche quest’anno sarà particolarmente rilevante la presenza straniera con i compagni nella vita e nello sport Martin Anthamatten e Victoria Kreuzer, i due forti svizzeri che gareggeranno nella categoria mista. Fra gli iscritti la percentuale di presenze straniere è del 40%, a testimonianza del fascino e del richiamo che la Sellaronda Skimarathon si è costruita in trenta edizioni. Per quanto riguarda i big, potrebbero pervenire ulteriori iscrizioni dell’ultima ora, come sempre accade in questo evento dai numeri rilevanti.

In questi giorni sono previste nevicate e precipitazioni sul percorso di gara, che misurerà i tradizionali 42 km con 2.700 metri di dislivello e all’ultimo verranno decise le ultime variazioni di tracciato in base all’innevamento, per quanto riguarda solo brevi tratti di collegamento. «Fra le ipotesi - continua Gianni Rasom - ci potrebbe essere anche la necessità di rinviare la data di svolgimento di una settimana, proprio perché nella giornata di venerdì sono previste precipitazioni importanti. Siamo in continuo contatto con le agenzie di previsione meteo per analizzare al meglio la situazione e mercoledì verrà presa la decisione finale». A seguito del principio di rotazione, lo start quest’anno sarà dato da Selva di Val Gardena con nuove sedi di partenza e arrivo rispetto al passato. Lo start sarà infatti dato in località Nives, nei pressi della sciovia, l’arrivo invece è previsto a Col da Mulin. Una scelta voluta per garantire gli standard organizzativi di questo evento dai grandi numeri. Il programma prevede per la serata di giovedì 13 marzo presso la sala manifestazioni di Corvara un talk show il noto alpinista Hervè Barmasse dal titolo “Racconti dalle montagne”, alle ore 17,30 con ingresso libero. Venerdì 14 marzo apertura dell’ufficio gare presso il centro tennis in via Ciampinei a Selva di Val Gardena, dalle ore 10. Un’ora dopo la riunione di giuria internazionale, quindi alle 17,15 l’apertura delle linee di partenza e alle 18 lo start della 31ª edizione. L’arrivo del primo concorrente è previsto per le 20.55 circa, quindi la flower ceremony maschile si svolgerà alle 21.20 e l’arrivo delle prime coppie femminile verso le 21.30, con la relativa premiazione sul campo a seguire. Pasta party alle 22 presso il centro tennis e premiazione ufficiale alle 23.30.