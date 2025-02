Sci: Zucchini campione italiano giovani di gigante

Terzo dopo la prima manche, l'atleta del Comitato FISI Alpi Centrali ha saputo risalire per fermare il cronometro sull'1'53"93 e merttersi al collo la medaglia d'oro con nove centesimi di vantaggio su Tommaso Speri (Fiamme Oro) e 0"30 su Jakob Franzelin (Carabinieri) che hanno completato il podio tanto per quanto riguarda la rassegna tricolore, quanto per il GPI Dicoflor. Il podio di tappa del circuito per la categoria aspiranti vede invece in prima posizione Alex Silbernagl (Seier Alm Ski Team) seguito da Alberto Davare (Amateur Ski Team Alta Badia) e Valentin Sparber (Renngemeinschaft Wipptal).