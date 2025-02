Sci, Shiffrin in combinata ai Mondiali con Johnson, Vonn: "Sono delusa"

Lindsey Vonn è "delusa" da come Mikaela Shiffrin ha gestito la sua decisione di gareggiare nella nuova gara combinata a squadre ai campionati Mondiali di sci con la neo-incoronata campionessa mondiale di discesa libera Breezy Johnson invece di fare coppia con lei. Vonn aveva fatto una campagna per gareggiare con Shiffrin in una squadra che avrebbe unito le due sciatrici di maggior successo nella storia della Coppa del mondo. Dopo aver inizialmente detto che non gareggerà, Shiffrin ora ha annunciato che gareggerà nella combinata ma con una compagna di squadra diversa. Intercettata dall'agenzia AP, Vonn ha ammesso: "sono delusa dal modo in cui è stata gestita". "Sono emozionata per Breezy e Mikaela che faranno squadra e credo che siano una coppia fantastica. Tuttavia, sono delusa dal modo in cui è stata gestita la cosa", ha spiegato. "Nonostante la mancanza di comunicazione, sono una giocatrice di squadra e non vedo l'ora di essere in coppia con AJ Hurt, che è una giovane sciatrice straordinaria", ha aggiunto Vonn.