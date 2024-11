Tommaso Sala è stato operato al legamento crociato del ginocchio sinistro, che si era rotto, durante un allenamento in Val Senales, a pochi giorni dallo slalom di Gurgl. L'operazione è stata condotta dal dottor Giacomo Stefani, responsabile di ortopedia dell'Istituto clinico Città di Brescia, in costante contatto con la Commissione Medica Fisi. Per il 29enne portacolori delle Fiamme Oro comincia ora il periodo di riabilitazione.