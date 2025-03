Sci: Mondiali junior, Sara Thaler bronzo nel superG a Tarvisio

Sara Thaler è medaglia di bronzo nel superG ai Campionati Mondiali Juniores di Tarvisio, in provincia di Udine. La ventenne gardenese di Ortisei ha chiuso la prova sulla Di Prampero con il terzo tempo ed un divario di soli 29 centesimi di secondi rispetto alla svizzera Jasmin Mathis, vincitrice in 1'02"30 con 0"27 di vantaggio sull'austriaca Leonie Zegg. Per l'altoatesina si tratta del primo podio stagionale, in una giovane carriera che l'ha sin qui vista cogliere quattro podi in Coppa Europa con due secondi e due terzi posti in discesa; nella passata edizione della rassegna iridata giovanile a Chatel 2024 (Francia) era stata quarta in discesa e undicesima in superG. Il terzo posto consente a Thaler di nutrire ragionevoli speranze di podio anche nella combinata a squadre che si concluderà con la manche di slalom in programma alle 14 in cui sarà in coppia con la specialista Tatum Bieler. Undicesimo posto a braccetto quindi per Ludovica Druetto e Ludovica Righi, staccate di 0"86 ed in squadra rispettivamente con Giulia Valleriani ed Ambra Pomarè in ottica combinata; 26esima quindi Camilla Vanni (+1"96, in team con Emilia Mondinelli).