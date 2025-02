Sci freestyle: Cdm skicross, Deromedis, Galli e altri 5 in gara da domani

Prenderà il via domani con il turno di qualificazione la prima delle due sfide in programma nella tappa di Coppa del Mondo di skicross a Gudauri, in Georgia. Simone Deromedis torna da leader della classifica del circuito nel paese che nel 2023 gli ha consegnato il titolo iridato (si gareggiava a Bakuriani) e sarà giocoforza l'osservato speciale e capofila di un gruppo azzurro che conta complessivamente di sette unità. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha infatti convocato oltre allo specialista trentino anche Jole Galli, reduce dal primo storico successo in Coppa del Mondo, Edorardo Zorzi, Federico Tomasoni, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech e Yanick Gunsch. Sono due le prove in programma sulle nevi caucasiche: si gareggerà venerdì alle 8.30 e sabato dalle 7.45 ora italiana, mentre tra mercoledì e giovedì sono previsti i relativi turni di qualificazione, con inizio alle 9..