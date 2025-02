Sci fondo: Cdm, Pellegrino, Cassol e Laurent qualificati per sprint tc di Falun

Federico Pellegrino, Federica Cassol e Nadine Laurent: sono tre gli azzurri qualificati per la sprint in tecnica classica che alle 11.30 aprirà la tappa di Coppa del Mondo di Falun, Svezia, ultimo appuntamento del massimo circuito prima dei Mondiali di Trondheim. Il turno di qualificazione maschile è stato firmato dal rientrate Johannes Høsflot Klaebo che con 2'51"09 ha preceduto il connazionale norvegese Erik Valnes (+1"81), con lo svedese Edvin Anger terzo a 2"51. Promettente decimo tempo quindi per Federico Pellegrino che paga 6"09 da Klaebo risultando l'unico azzurro capace di superare il taglio, obiettivo invece non raggiunto da Elia Barp (+9"37), primo degli esclusi col 31esimo tempo ed escluso per soli cinque centesimi di secondo, Giacomo Gabrielli (+10"07), Michael Hellweger (+11"54), Martino Carollo (+11"89) e Simone Mocellini (+17"20). Sono quindi due le azzurre che accedono al tabellone principale femminile al termine del round preliminare che ha visto la padrona di casa Linn Svahn (3'17"89) precedere la finlandese Jasmi Joensuu (+1"55) e la connazionale Maja Dahlqvist (+5"35): Federica Cassol è 15esima a 9"87, con Nadine Laurent ventinovesima a 13"96; out invece Anna Comarella, 43esima.