Sci di fondo: Pellegrino guida squadra azzurri a Davos

La Coppa del Mondo di sci di foado approda sulle Alpi con la tradizionale tappa di Davos (Svizzera), ultimo atto del trittico di appuntamenti che precede l'inizio del Tour de Ski, dal 28 dicembre. Sono tre le gare ospitate dalla località elvetica tra venerdì 13 e domenica 15 dicembre, nell'ordine una team sprint in tecnica libera, una sprint ancora a skating per chiudere con una prova individuale in classico sulla distanza di 20 chilometri.