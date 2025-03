Sci di fondo, Mondiali: definito quartetto azzurro per 50km maschile tl

Il programma dei campionati mondiali di Trondheim di sci di fondo si avvia alla conclusione e messe in archivio le staffette guarda alla duplice sfida della 50km in tecnica libera. Sabato gli uomini, domenica le donne, con uguale orario di partenza alle 11:30: inutile dire come il pubblico norvegese sia in attesa di poter festeggiare il sesto oro di Johannes Klæbo che sin qui non ha ancora vinto ai Mondiali su questa distanza o il primo successo della rassegna di Therese Johaug dopo aver assistito al dominio svedese, in campo femminile. Due delle tante chiavi di lettura delle due impegnative prove finali: dal canto suo l'Italia è stata sin qui protagonista di un ottimo mondiale e domani nella gara maschile si presenterà in gara con Martino Carollo, Giovanni Ticcò, Paolo Ventura e Simone Daprà.