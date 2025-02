Sci, De Aliprandini verso il gigante ai Mondiali: "Spero di fare qualcosa di bello"

Il capitano della squadra di gigante, Luca De Aliprandini, è l'ultimo della spedizione italiana ad aver raggiunti Saalbach, per i Mondiali. Reduce da una stagione di alto livello, si presenta con buone credenziali alla gara clou della sua stagione, Il 34enne trentino è già stato vice campione del mondo della specialità a Cortina, nel '21 e quest'anno vanta un terzo posto ad Adelboden, sulla pista regina delle gare fra le porte larghe. "Tutta la preparazione è andata molto, quest'anno è andato tutto per il meglio. Mi sento bene, a eccezione di un leggero stato influenzale che mi ha preso nelle ultime ore e che spero di abbattere. Comunque sono carico per la gara e spero di riuscire a fare qualcosa di bello", ha detto alla vigilia.