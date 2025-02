Sci: Coppa Europa, Allemand quarta nel SuperG in Val Sarentino

Doppietta austriaca nel secondo SuperG di Coppa Europa della Val Sarentino, ma le azzurre sono a ridosso del podio con Sara Allemand e Carlotta De Leonardis. La sfida sulla pista Schöneben che ha completato la tappa del circuito continentale nella vallata altoatesina ha visto imporsi Nadine Fest con il tempo di 1'13"96 ed un margine di 0"37 sulla connazionale Victoria Olivier, pronte a superare la statunitense Breezy Johnson, vincitrice di gara 1 e terza a 0"52. Appena alle spalle della neo campionessa iridata di discesa c'è Sara Allemand: la piemontese paga 0"71 da Fest per un prezioso quarto posto davanti all'altra austriaca Magdalena Egger, con Carlotta De Leonardis ottima sesta a 0"84 per confermare di fatto quanto ottenuto il giorno precedente, concluso in quinta piazza.