Sci: Coppa Europa, Abbruzzese vince SuperG a Bjelasnica

Marco Abbruzzese ha conquistato il primo successo della carriera in Coppa Europa: il ventiduenne ligure delle Fiamme Oro si è imposto nel secondo dei due superG proposti nella tappa bosniaca di Bjelasnica. Dopo aver sfiorato il podio nella prima sfida, l'azzurro ha centrato il bersaglio grosso in gara 2, tagliando il traguardo in 1'04"57 per mantenere un vantaggio di tre centesimi nei confronti dell'elvetico Lenz Hachler e di dodici sull'austriaco Andreas Ploier. Per Abbruzzese si tratta del secondo podio complessivo nel circuito continentale, dopo il secondo posto trovato a Reiteralm a gennaio, sempre in SuperG. La vittoria bosniaca consente al genovese di salire in vetta alla classifica di specialità di Coppa Europa con 341 punti, davanti ai due austriaci Vincent Wieser (304) e Andreas Ploier (297). L'infortunato Felix Hacker resta leader della classifica generale con 610 punti, seguito dal norvegese Sandvik (570) e da Hächler (535) con Abbruzzese ottavo a quota 417. Tornando in pista a Bjelasnica ritardo di 1"29 e 1"33 per Luca Taranzano ed Emanuele Buzzi che sono rispettivamente 17esimo e 18esimo, con un brillante Gian Maria Illariuzzi capace di inserirsi al 23esimo posto a 1"49 appena davanti a Max Perathoner 25esimo a 1"63; poco dopo Simon Talacci è trentaduesimo a 1"76. Ritardo maggiore quindi per Leonardo Rigamonti (+2"62) e Nicolò Nosenzo (+2"73) mentre Emanuel Lamp non ha completato la prova; non partito Sebastiano Cipriano.