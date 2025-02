Sci: CdM, Shiffrin al comando dopo prima manche slalom Sestriere

Mikaela Shiffrin ha fatto segnare il miglior tempo nella prima manche dello slalom di Sestriere, terzo ed ultimo atto della tappa di Coppa del Mondo nella località torinese. Ritrovata la "confort zone" tra i paletti snodati, la statunitense guida la classifica provvisoria con il tempo di 53"79 e nove centesimi di secondo di margine sulla croata Zrinka Ljutic, con l'austriaca Katharina Liensberger terza a 0"34. Ai piedi del podio provvisorio ci sono ancora Usa e Austria con Paula Moltzan (+0"38) e Katharina Truppe (+0"47), con la svizzera Wendy Holdener sesta a 0"52; out nelle porte conclusive la neo campionessa iridata Camille Rast. Buona prima manche per Marta Rossetti che con il pettorale numero 32 riesce ad inserirsi al 14esimo posto della classifica provvisoria, con un gap di 1"34 da Shiffrin; qualche difficoltà in più invece per Lara Della Mea e Martina Peterlini, rispettivamente 19esima e 22esima con 1"89 e 1"94 di ritardo.