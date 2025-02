Sci: CdM freestyle, Livigno Aerials & Moguls 'prova generale' in vista Giochi

Dopo lo spettacolo 'Circles, il viaggio dei Giochi', a meno un anno a Milano-Cortina, a Livigno è giunto il momento di avvicinarsi all'esperienza a cinque cerchi, con le finali Fis della Coppa del Mondo di Aerials e Moguls, appuntamento di snowboard e freestyle che si terrà al Livigno Aerials & Moguls, ai piedi del Carosello 3000. Ultimo atto della stagione internazionale, infatti, le finali porteranno i migliori atleti e le migliori atlete al Mondo sulle strutture del Piccolo Tibet, dove si sfideranno in tre spettacolari discipline, Moguls, Dual Moguls e Aerials, a caccia degli ultimi punti in palio per aggiudicarsi il trofeo della Coppa del Mondo. Ancora più significativo è il fatto che l'evento si configuri come un Test Event per i Giochi Olimpici Invernali, facendo da vera e propria prova generale per le strutture, gli addetti ai lavori e tutta la comunità. L'Aerials & Moguls Test Event, dunque, animerà il marzo livignasco, a partire dalla due giorni di allenamento, prevista per il 9 e il 10, e a seguire poi con le gare maschili e femminili di Moguls, previste in data 11; di Dual Moguls, il giorno seguente; e di Aerials, che chiuderanno il programma, giovedì 13. Subito dopo è prevista l'Official Medal Ceremony. Il conto alla rovescia entra così nelle fasi più calde, quelle in cui i Giochi Olimpici prendono corpo all'orizzonte, iniziando la loro messa a terra finale. Un test da monitorare e da vivere con curiosità ed eccitazione, per prendere dimestichezza con alcune delle discipline che illumineranno il cielo livignasco nel 2026