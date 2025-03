Dopo la neve caduta nella notte, la Fis ha cancellato anche la seconda prova cronometrata sulla pista 3-Franco Berhod, a La Thuile, in vista delle gare di velocità di Coppa del mondo di sci alpino femminile. Il programma originale - una discesa libera domani e due superG venerdì e sabato - verrà rivisto, con una delle tre gare che salterà. Sono in corso le valutazioni della federazione internazionale per rivedere il programma.