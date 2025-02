Sci, CdM combinata nordica: Geiger guida la Gundersen sul trampolino di Otepaa

C'è il tedesco Vinzenz Geiger in testa alla classifica dopo il segmento di salto della gundersen Hs97/10km nella seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di Otepaa, Geiger ha trovato sul trampolino Hs97 baltico il feeling per far segnare un punteggio di 134,1 con un punto di margine su Jarl Magnus Riiber che gli garantiranno quattro secondi di vantaggio nella successiva 10km in tecnica libera. Il terzo punteggio è stato quindi siglato dall'altro tedesco Wendelin Thannheimer (128,5 - +22"). Aaron Kostner a metà gara è 35esimo con 100,8 punti e paga 2'13 da Geiger, con Alessandro Pittin 44esimo (+2'47), Raffaele Buzzi (+3'20) e Stefano Radovan 56esimo (+5'16).