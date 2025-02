Sci: Cdm; bene le azzurre in prima prova discese Kvitfjell

E' stata decisamente buona per le velociste azzurre la prima prova cronometrata sulla pista Olympia di Kvitfjell in vista delle due discese di cdm di venerdi' e sabato e che domenica saranno seguite da un suprrG. La piu' veloce, in 1,34.66, e' stata la norvegese Marte Monsen. Ma subito alle sue spalle ci sono ben tre azzurre: Nadia Delago con un ritardo di due centesini di secondo, Laura Pirovano indietro di 36 e Federica Brignone di 40. Poi c'è' pure il sesto tempo (+0,71) di Sofia Goggia. Domani e' prevista una seconda e probabilmente piu' cronometrata visto che nella prima le velociste piu' quotate sono finite indietro. La tappa norvegese e' importantissima soprattutto per Federica Brignone che guida non solo la classifica generale di coppa ma pure quella di discesa.