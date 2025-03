Sci, CdM: austriaca Truppe vince slalom, Shiffrin terza

Il penultimo slalom di stagione vede la veterana austriaca Katharina Truppe trionfare ad Are battendo di 5 centesimi la connazionale Liensberger e Mikaela Shiffrin che scende al 3° posto consolandosi con il primato di podi dopo aver staccato Stenmark. Rinviato il verdetto per la coppa per Zrinka Ljutic (decima) e Camille Rast (undicesima). Bellissima rimonta di Marta Rossetti, migliore italiana che risale dal 21esimo all'ottavo per la sua seconda top ten in Coppa del Mondo. Nelle quindici entra Della Mea.