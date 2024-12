Sci: Casse secondo tempo il prova libera a Bormio

Miglior tempo per il francese Cyprien Sarrazin ma davanti all'azzurro Mattia Casse nella prima prova cronometrata sulla pista Stelvio di Bormio (Sondrio) in vista della discesa di sabato. Mentre Dominik Paris, vincitore sette volte sulla Stelvio, è' uscito senza danni, buoni riscontri anche per Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni. In condizioni che esaltano le asperità del terreno del tracciato valtellinese, la maggior parte degli atleti in questa prima prova ha presi confidenza con l'esigente Stelvio. Sarrazin ha fissato il primo riferimento del fine settimana in 1'54″48. Alle sue spalle, Mattia Casse si conferma nei piani alti pochi giorni dopo il primo successo in carriera nella discesa della Val Gardena: 1″07 la differenza rispetto al tempo di Sarrazin, facendo segnare con il pettorale numero 1 i migliori scontri nei due intermedi iniziali. "Diciamo che questa Stelvio mossa e già bella intensa ci ha fatto digerire subito il panettone - ha confessato Casse a fine prova - Credo che un po' tutti siano andati tranquilli sul muro San Pietro perchè si saltava tanto e poi come al solito si cerca di risparmiare energie. La pista è bella mossa, per niente facile, magari non così ghiaccata come altre volte ma per me va bene". A seguire, lo svizzero Alexis Monney (+1″17) è terzo seguito dallo statunitense Ryan Cochran Siegle e da un Christof Innerhofer già a suo agio, quinto a 1″41; positivo test per Giovanni Franzoni che chiude questa prima prova con il nono tempo a 2″00 esatti da Sarrazin. Il campione svizzero Marco Odermatt invece ha voluto rischiare il meno possibile , ventitreeesimo tempo a Dominik Paris è invece uscito senza conseguenze a due terzi del tracciato: "Oggi non è andata bene, ho fatto fatica, ho trovato la pista molto mossa, non sono riuscito a farla bene, devo analizzare un po'. Ci sono nevi diverse, bisogna sapersi adattare. Vediamo domani cosa si riesce a fare". Domani seconda ed ultima prova.