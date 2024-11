SCI ALPINO, SLALOM A LEVI: IN TESTA NOEL E GRANDE DELUSIONE AZZURRA

Con il tempo di 59"67 il francese Clement Noel é al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Levi. Alle sue spalle lo svizzero Loic Meillard in 59"69 e l'altro francese Steven Amiez in 59"88. Italia assolutamente deludente su una pista spesso ghiacciata e dal tracciato complesso. Nessun dei cinque italiani al via si é infatti classificato per la seconda manche, sbagliando o finendo fuori tempo massimo e dunque oltre i primi trenta. Il migliore almeno quanto a sciata messa in mostra, é stato l'altoatesino Alex Vinatzer che , dopo una bella prima parte di gara con il pettorale 18, ha perç' inforcato dopo una scivolata sul muro centrale. Fuori pure per un errore Tommaso Saccardo, mentre Tommaso Sala, Stefano Gross e Tobias Kastlunger sono andati fuori tempo massimo. Stessa sorte per l'attesissimo Marcel Hirscher, nel suo primo speciale dopo cinque anni grazie ad una wild card ed in gara per l'Olanda, che ha chiuso in forte riardo in 1'02"26. Decisamente meglio é andata per Lucas Pinheiro Braathen, in gara dopo un anno di pausa e passato dalla Norvegia al Brasile grazie al passaporto della madre, che si é piazzato buon 10/o in 1'00"63 con il pettorale 33. Seconda manche alle 13.