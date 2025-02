Il dt dello sci azzurro Max Carca ha definito i quartetti per il superG e la discesa uomini ai Mondiali di Saalbach, in programma venerdì e domenica. Nel SuperG saranno in gara Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni e Christof Innerhofer. Per la discesa, invece, l'Italia schiererà: Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder e Giovanni Franzoni. Non sarà effettuata, quindi, alcuna selezione e domani, nella seconda prova della discesa, non prenderà il via Guglielmo Bosca.