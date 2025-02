Sci alpino, la nazionale maschile sulle piste di Crévacol

Le piste di Crévacol ospitano fino a domani gli allenamenti della nazionale italiana maschile di sci, con la presenza di alcuni dei suoi atleti. Oggi sono presenti in pista Mattia Casse, Florian Schieder, Nicolò Molteni e Matteo Franzoso, impegnati in sessioni di preparazione tecnica sulle nevi valdostane. Domani agli allenamenti si uniranno anche Christof Innerhofer e Benjamin Alliod. "L'appuntamento - comunica il gestore della stazione - rappresenta un'importante occasione per Crévacol, che conferma la qualità delle sue piste e la capacità di accogliere squadre di livello internazionale per la preparazione agonistica".