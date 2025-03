Sci alpino: Kristoffersen vince lo slalom di Kranjska, Vinatzer nono

Miglior azzurro, dopo una buona seconda manche su una pista con un fondo sempre più' rovinato, l'altoatesino Alex Vinatzer, nono in 1.40.20. Poi in classifica anche il trentino Stefano Gross 18/o dopo aver chiuso 12/o la prima manche. La coppa del mondo uomini sale ora in Norvegia, a Kvitfjell: sabato discesa e domenica superG con ritorno in pista dell'azzurro Dominik Paris.