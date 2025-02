Sci alpino: dopo Mondiali azzurre a La Thuile, Brignone influenzata

Conclusi i campionati mondiali di Saalbach, diverse atlete del circo bianco hanno scelto La Thuile per allenarsi in velocità sulla pista 3 'Franco Berthod', che dal 13 al 15 marzo ospiterà per la terza volta la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. In particolare è scesa in pista la nazionale italiana, con Sofia Goggia, Marta Bassino, Elena Curtoni, Nadia e Nicol Delago, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Vicky Bernardi e Asja Zenere. Assente Federica Brignone - in testa alla Coppa del Mondo generale - rimasta a casa per un po' di influenza. A La Thuile si allenano anche le francesi Romane Miradoli, Karen Clément e Laura Gauché, l'andorrana Cande Moreno e la bosniaca Elvedina Muzaferija. Alcune atlete rimarranno in Valle d'Aosta fino a giovedì, le gigantiste sono partite oggi verso Sestriere, dove questo fine settimana riprenderà la Coppa del Mondo.