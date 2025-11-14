Sci alpino, CdM femminile: a Levi primo slalom stagione, al rientro Mondinelli e Sola

"Avevamo concluso la scorsa stagione con tre atlete nelle trenta, purtroppo la sfortuna ci ha messo lo zampino con il grave infortunio di Marta Rossetti che le farà saltare l'intera stagione e Martina Peterlini che sta proseguendo la rieducazione dopo un intervento di pulizia al ginocchio e non sappiamo se rientrerà nello slalom di Copper - spiega Lorenzi -. Quindi rimaniamo con la sola Lara Della Mea in secondo gruppo. La friulana sta bene, si è allenata con profitto in estate e può sicuramente cogliere un piazzamento, Giorgia Collomb è giovane e continua il suo percorso di apprendimento a livello di interpretazione delle gare, sta imparando a far scorrere gli sci in certe situazioni, piuttosto che attaccare con il rischio di deragliare. Siamo contenti dei rientri di Emilia Mondinelli e Beatrice Sola: la prima è cresciuta molto, non parte davanti e dovrà lottare, nell'ultima gara stagionale della scorsa Coppa del mondo ad Are ha fatto i primi punti ed è un punto di partenza. La seconda ha cominciato a sciare tardi dopo l'infortunio al ginocchio di un anno fa, ma ha compiuto una bella progressione, soprattutto il ginocchio non le ha più dato fastidio. Dopo un anno di stop occorre capire con pazienza se in gara riesce a dare il massimo, ma la vedo positiva". Queste le parole di Emilia Mondinelli: "Mi sento bene fisicamente, i punti conquistati a Are in chiusura di stagione mi hano dato una grande carica perchè mi mancava un po' fiducia dopo l'infortunio. Mi sono poteuta allenare con fiducia in estate, l'obiettivo è quello di tradurre in gara ciò che mi riesce in allenamento".