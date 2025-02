Sci alpino, Cdm: a La Thuile una terza gara femminile

La Thuile è stata scelta dalla Federazione Internazionale Sci e snowboard per il recupero di una gara femminile di Coppa del mondo. La decisione era già stata presa prima dell'inizio della stagione e Peter Gerdol, direttore di gara Fis del circuito, lo ha ribadito in occasione della consueta riunione dei capisquadra che si è tenuta ieri pomeriggio a Saalbach. In questo momento le gare in programma sulla pista 3-Franco Berthod sono due, la discesa di venerdì 14 e il superG di sabato 15 marzo. Dopo il fine settimana di Kvitfjell (28 febbraio - 2 marzo) la Fis deciderà quale gara supplementare assegnare alla località valdostana, che si sta preparando a gran velocità al ritorno del circuito mondiale. "La Thuile e la Regione autonoma Valle d'Aosta - sottolinea il comitato organizzatore in una nota - hanno sempre dato ampia disponibilità, con il pieno sostegno della Fisi, e sono entusiaste di questa decisione, arrivata nel pieno dei Campionati mondiali".