Sci: a Gut-Behrami 2/a prova libera Beaver,poi Goggia e Brignone

Secondo miglior tempo di Sofia Goggia e terzo di Federica Brignone: è convincente la prestazione delle ragazze jet azzurre anche nella seconda prova della discesa libera di Beaver Creek, valida per la coppa del mondo di sci, in programma sabato prossimo. La più veloce sulla pista statunitense è stata l'elvetica Lara Gut-Behrami, col tempo di 1'31''87, tenendo dietro la lombarda (1'32''54) e la valdostana (1.32.84). Per Goggia, al rientro alle gare dopo il serio infortunio dello scorso inverno, c'è stato un bel miglioramento rispetto a ieri, quando aveva fatto segnare il 12/o tempo assoluto scendendo con relativa prudenza e senza forzare. Sempre al primo approccio, Brignone era risultata la migliore nell'allenamento (1'34''13) staccando di 39 centesimi l'elvetica detentrice della Coppa del mondo, che oggi si è rifatta.