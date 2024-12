Scherma: spadiste azzurre premiate squadra 2024 ai 'Gazzetta Awards'

Spirito di squadra e orgoglio per il percorso compiuto sono i concetti sottolineati sul palco dal Commissario tecnico della spada Dario Chiadò: "La scherma azzurra non aveva mai vinto un oro olimpico al femminile in questa specialità e ringrazio le ragazze per aver reso possibile quest'impresa con l'impegno e la dedizione che hanno messo in un triennio ricchissimo di successi e soddisfazioni. Siamo grati alla Gazzetta per questo prestigioso riconoscimento"