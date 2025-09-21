Scherma, Mondiali Militari: dieci medaglie e Italia leader

La spedizione italiana, guidata dal colonnello Stefano Bianca nel ruolo di Capo delegazione e dai tecnici Gabriele Anfora e Giovanni Sirovich, ha chiuso così con dieci medaglie, merito degli atleti dei gruppi sportivi di Aeronautica Militare, Carabinieri, Fiamme Gialle ed Esercito. Cinque gli ori firmati dalle squadre di sciabola femminile (Rossella Gregorio, Rebecca Gargano, Carlotta Fusetti ed Elisabetta Borrelli), spada femminile (Alessandra Bozza, Nicol Foietta, Carola Maccagno e Roberta Marzani) e sciabola maschile (Leonardo Dreossi, Daniele Franciosa, Lorenzo Ottaviani e Mattia Rea), mentre a livello individuale si sono laureati campioni mondiali militari i fiorettisti Giulio Lombardi e Camilla Mancini. Tre le medaglie d'argento, conquistate dal team di fioretto maschile (Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Giulio Lombardi e Lorenzo Nista) e nella sciabola individuale da Rossella Gregorio e Mattia Rea. Infine, i due bronzi griffati dalla formazione di fioretto femminile (Carlotta Ferrari, Camilla Mancini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini) e individualmente dalla sciabolatrice Rebecca Gargano. La partecipazione della scherma italiana alla 48^ edizione del World Military Fencing Championship è stata voluta dallo Stato Maggiore della Difesa che ha affidato l'organizzazione interforze all'Aeronautica Militare, con il supporto della Federazione che ha convocato in Spagna gli arbitri internazionali Carlo Avallone, Andrea Caldarulo e Pietro Frezza. Al Mondiale Militare 2025 hanno partecipato in tutto 17 Paesi: conquistando 10 delle 36 medaglie che erano in palio, in 12 gare dall'importante livello tecnico, l'Italia ha così ribadito la propria forza e competitività.