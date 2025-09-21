Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Scherma, Mondiali Militari: dieci medaglie e Italia leader

21 Set 2025 - 12:39

Le medaglie d'oro di Giulio Lombardi e Camilla Mancini nel fioretto, insieme al doppio argento nella sciabola griffato da Mattia Rea e Rossella Gregorio, hanno chiuso ieri nel segno dell'Italia i Campionati del Mondo Militari Siviglia 2025. Per la spedizione interforze varata dallo Stato Maggiore della Difesa il ricco bottino finale racconta di ben 10 medaglie: cinque ori, tre argenti e due bronzi che valgono l'indiscussa vittoria del Medagliere per Nazioni. Nella quinta e ultima giornata, dedicata alle finali delle gare individuali, sono arrivati gli ultimi due titoli iridati per la delegazione italiana. Nel fioretto maschile ha trionfato Giulio Lombardi: il portacolori delle Fiamme Gialle ha superato nell'ultimo atto il polacco Jan Jurkiewicz con il punteggio di 14-10. Ancor più schiacciante, nella stessa specialità ma al femminile, è stata la vittoria di Camilla Mancini. La fiorettista della Guardia di Finanza ha dominato e fatto suo l'assalto per l'oro: 15-7 alla francese Ysaora Thibus e Tricolore di nuovo sul gradino più alto del podio. Altre due medaglie d'argento, invece, sono arrivate dalla sciabola. Tra le donne Rossella Gregorio è stata battuta in finale dalla francese Sarah Noutcha per 15-9, mentre nella prova degli uomini Mattia Rea è stato fermato sul 15-10 dal polacco Szymon Hryciuk. Per entrambi i portacolori dei Carabinieri, comunque, due secondi posti di valore che arricchiscono ulteriormente il bottino dell'Italia in questa kermesse sulle pedane spagnole.

La spedizione italiana, guidata dal colonnello Stefano Bianca nel ruolo di Capo delegazione e dai tecnici Gabriele Anfora e Giovanni Sirovich, ha chiuso così con dieci medaglie, merito degli atleti dei gruppi sportivi di Aeronautica Militare, Carabinieri, Fiamme Gialle ed Esercito. Cinque gli ori firmati dalle squadre di sciabola femminile (Rossella Gregorio, Rebecca Gargano, Carlotta Fusetti ed Elisabetta Borrelli), spada femminile (Alessandra Bozza, Nicol Foietta, Carola Maccagno e Roberta Marzani) e sciabola maschile (Leonardo Dreossi, Daniele Franciosa, Lorenzo Ottaviani e Mattia Rea), mentre a livello individuale si sono laureati campioni mondiali militari i fiorettisti Giulio Lombardi e Camilla Mancini. Tre le medaglie d'argento, conquistate dal team di fioretto maschile (Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Giulio Lombardi e Lorenzo Nista) e nella sciabola individuale da Rossella Gregorio e Mattia Rea. Infine, i due bronzi griffati dalla formazione di fioretto femminile (Carlotta Ferrari, Camilla Mancini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini) e individualmente dalla sciabolatrice Rebecca Gargano. La partecipazione della scherma italiana alla 48^ edizione del World Military Fencing Championship è stata voluta dallo Stato Maggiore della Difesa che ha affidato l'organizzazione interforze all'Aeronautica Militare, con il supporto della Federazione che ha convocato in Spagna gli arbitri internazionali Carlo Avallone, Andrea Caldarulo e Pietro Frezza. Al Mondiale Militare 2025 hanno partecipato in tutto 17 Paesi: conquistando 10 delle 36 medaglie che erano in palio, in 12 gare dall'importante livello tecnico, l'Italia ha così ribadito la propria forza e competitività.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

02:16
DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

02:12
DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

01:03
DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

03:07
DICH SIMONE ANZANI VOLLEY DICH

Anzani: "La sconfitta con il Belgio incidente di percorso"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

I più visti di Altri Sport

DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:03
Tennis, Atp Chengdu: Musetti in semifinale
13:51
Atletica Mondiali, 4x400 donne ottava nella finale di Tokyo in 3'25"00
13:43
BJK Cup, Cocciaretto: "Match incredibile, ho cercato di giocare al meglio"
13:10
Atletica, il presidente Mei: "Che Azzurri a Tokyo, è di nuovo atletica-mania"
12:58
Tennis, BJK Cup: Italia-Usa 1-0, Cocciaretto batte Navarro