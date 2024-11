SCHERMA, CDM SPADA: A VANCOUVER AZZURRI QUINTI NELLA PROVA A SQUADRE

Dopo il trionfo dei fiorettisti a Tunisi, nella notte italiana si è chiusa la quattro giorni di Coppa del Mondo di spada a Vancouver con le due squadre azzurre fermate nei quarti di finale. Quartetti giovani e alle prime uscite insieme, che hanno lanciato messaggi sicuramente positivi al CT Dario Chiadò. È quinto posto per la squadra maschile schierata con Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani ed Enrico Piatti, ottavo il team italiano nella prova femminile con il quartetto composto da Gaia Caforio, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk e Gaia Traditi. L'Ital-spada degli uomini - Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani ed Enrico Piatti - negli ottavi di finale ha superato Cina Taipei 45-30 aprendo con un successo la domenica im Canada. Nei quarti di finale il team azzurro però è stato battuto dal Kazakistan 45-28 finendo nel tabellone dei piazzamenti dal 5° all'8° posto. Gli spadisti italiani si sono prontamente ripresi battendo la Spagna 45-32 ed entrando nella finale per la quinta posizione. Nell'ultimo incontro di giornata poi gli spadisti italiani hanno vinto 43-33 contro la Repubblica Ceca chiudendo al quinto posto nella prova vinta dagli ungheresi.

Nella gara femminile, il quartetto composto da Gaia Caforio, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk (prontissima a sostituire Roberta Marzani che ha accusato un problema fisico) e Gaia Traditi ha iniziato con una vittoria negli ottavi di finale contro l'Austria per 45-38. Nei quarti il primo stop di giornata per il team del CT Chiadò che è stato battuto dall'Ucraina con il punteggio di 34-33 dopo un match vibrante e combattutissimo. Per le azzurre poi, nel tabellone dei piazzamenti ko contro l'Estonia 45-28 e Ungheria 45-40 con l'ottavo posto finale in classifica. Si conclude così la due giorni dell'Italia della spada in Coppa del Mondo di spada a Vancouver che ha visto, nelle due prove individuali, il quinto posto di Giulia Rizzi e il settimo di Valerio Cuomo. La prossima prova stagionale di specialità sarà il Grand Prix FIE che si svolgerà a Doha dal 24 al 26 di gennaio 2025.