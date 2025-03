Scherma, a Piacenza i campionati italiani assoluti

Sarà Piacenza a ospitare i Campionati Italiani Assoluti di scherma. Il Consiglio della Federazione Italiana Scherma, ha ufficialmente assegnato alla città emiliana la prima edizione dei Tricolori individuali e di Serie A1 a squadre del nuovo quadriennio olimpico, in programma dal 4 al 9 giugno. Dopo la rinuncia di Bari, dunque, Piacenza diventa sede dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa, che accoglierà per la prima volta nella storia, nella doppia location di Piacenza Expo (per le fasi preliminari) e del PalaBanca (per il gran finale). Una settimana tricolore che andrà in continuità con l'ormai imminente evento già programmato per fine marzo, quando sulle pedane piacentine andrà in scena una "festa della scherma integrata" con i Campionati a squadre dalla serie A2 alla C e l'ultima Prova Nazionale Paralimpica e non vedenti.