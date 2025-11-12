Roma, inaugurato il cantiere del nuovo campo sportivo a Torre Maura

"Abbiamo inaugurato il cantiere per la riqualificazione del campo da basket a via Tobagi, a Torre Maura: diventerà un campo regolamentare per praticare non solo basket ma anche la pallavolo, adeguato a tutte le normative per i campionati federali. Sarà uno spazio fruibile da tutta la cittadinanza. La prima fase del cantiere durerà 90 giorni ed è prevista anche la piantumazione di decine di alberi per limitare i rumori per le abitazioni adiacenti. Inoltre, nella seconda parte del cantiere, verrà montata una copertura con pannelli fotovoltaici, una tribuna e un bar". Lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. "Queste strutture sportive sono fondamentali - spiega Onorato - in tutta Roma, ma soprattutto nelle zone più popolari come il VI Municipio. Grazie a questi interventi, rendiamo lo sport davvero un diritto per tutti: non a parole, ma con i fatti. Diventerà uno spazio pubblico, gratuito, accessibile per tutti. Un punto di aggregazione e un presidio di sicurezza per il quartiere". "Abbiamo inaugurato - aggiunge Mariano Angelucci, consigliere comunale e presidente della commissione Turismo - insieme all'assessore Onorato ai cittadini, comitati e associazioni, il cantiere per il nuovo palazzetto dello sport a Torre Maura, nel VI Municipio. Diventerà un campo da basket, un campo da pallavolo regolamentare per lo svolgimento dei campionati agonistici e uno spazio versatile per tante altre attività a disposizione della cittadinanza, soprattutto dei bambini e delle bambine. È un motivo di grande orgoglio ed è la dimostrazione di come la nostra amministrazione con il Sindaco Gualtieri stia trasformando Roma in tutte le sue parti. È un lavoro che abbiamo intrapreso quattro anni fa e che continueremo nei prossimi anni."