Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Roma, inaugurato il cantiere del nuovo campo sportivo a Torre Maura

12 Nov 2025 - 09:21

"Abbiamo inaugurato il cantiere per la riqualificazione del campo da basket a via Tobagi, a Torre Maura: diventerà un campo regolamentare per praticare non solo basket ma anche la pallavolo, adeguato a tutte le normative per i campionati federali. Sarà uno spazio fruibile da tutta la cittadinanza. La prima fase del cantiere durerà 90 giorni ed è prevista anche la piantumazione di decine di alberi per limitare i rumori per le abitazioni adiacenti. Inoltre, nella seconda parte del cantiere, verrà montata una copertura con pannelli fotovoltaici, una tribuna e un bar". Lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. "Queste strutture sportive sono fondamentali - spiega Onorato - in tutta Roma, ma soprattutto nelle zone più popolari come il VI Municipio. Grazie a questi interventi, rendiamo lo sport davvero un diritto per tutti: non a parole, ma con i fatti. Diventerà uno spazio pubblico, gratuito, accessibile per tutti. Un punto di aggregazione e un presidio di sicurezza per il quartiere". "Abbiamo inaugurato - aggiunge Mariano Angelucci, consigliere comunale e presidente della commissione Turismo - insieme all'assessore Onorato ai cittadini, comitati e associazioni, il cantiere per il nuovo palazzetto dello sport a Torre Maura, nel VI Municipio. Diventerà un campo da basket, un campo da pallavolo regolamentare per lo svolgimento dei campionati agonistici e uno spazio versatile per tante altre attività a disposizione della cittadinanza, soprattutto dei bambini e delle bambine. È un motivo di grande orgoglio ed è la dimostrazione di come la nostra amministrazione con il Sindaco Gualtieri stia trasformando Roma in tutte le sue parti. È un lavoro che abbiamo intrapreso quattro anni fa e che continueremo nei prossimi anni." 

Ultimi video

17:46
Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

01:38
DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

01:25
taf

The Art of Fighting: notte da record sul ring di Milano

01:51
ATHLETICON GEREVINI DICH

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

02:45
ATHLETICON PALMISANO DICH

Palmisano: "Contenta che i giovanissimi ci possano conoscere anche grazie al fumetto"

02:34
ATHLETICON OSAKUE DICH

Osakue: "Essere d'esempio per le nuove generazioni fa venire i brividi"

01:56
ATHLETICON FABBRI DICH

Fabbri: "Il fumettista mi ha disegnato anche più bello!"

01:34
DICH MUSETTI POST FRITZ DICH

Musetti: "Emozionante esser qui. Speravamo in una vittoria"

01:19
DICH ELKANN SU FERRARI DICH

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

01:48
Volley, Verona perde

Volley, Verona perde

00:08
jones

Marion Jones shock: riesce a fatica a scendere le scale

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

00:39
Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

00:46
Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

00:57
Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

17:46
Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

I più visti di Altri Sport

MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

DICH ELKANN SU FERRARI DICH

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:42
Mezzaroma: "Da Governo investimenti importanti su impiantistica"
10:27
Milano-Cortina: rappresentanti Cio per la legacy in visita in Trentino
09:38
Nba: Golden State travolti da Oklahoma, vince Philadelphia
09:21
Roma, inaugurato il cantiere del nuovo campo sportivo a Torre Maura
23:45
Nba: Dallas licenzia gm Harrison 9 mesi dopo cessione Doncic ai Lakers