Regno Unito: Italian Rugby Day all'ambasciata italiana a Londra

Alla vigilia della sfida Inghilterra-Italia del Sei Nazioni, che si è giocata a Twickenham il 9 marzo, l'ambasciata d'Italia a Londra ha ospitato l'evento 'Italian Rugby Day - The Passion of Rugby, the Taste of Italy' organizzato in collaborazione con ICE Agenzia, Federazione Italiana Rugby (FIR), Veronafiere - Vinitaly e il Museo del Rugby di Artena (RM). Un evento di diplomazia dello sport finalizzato a celebrare i valori di inclusione, rispetto e disciplina sportiva, e valorizzare il Made in Italy e il comparto enogastronomico italiano. L'evento si inserisce anche nella campagna a sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco. È stata una grande celebrazione di un nobile sport e di un comparto di eccellenza del Made in Italy. "Come sottolineato dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, la diplomazia dello sport è un fondamentale strumento di politica estera per l'Italia, in grado di contribuire alla crescita economica e all'internazionalizzazione delle imprese italiane", ha affermato l'Ambasciatore Inigo Lambertini.