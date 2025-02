Red Bull King of the Air 2025: le qualificazioni iniziano dall'Italia

Ogni evento si svolgerà all'interno di una finestra meteo, per garantire condizioni di vento ottimali e offrire agli atleti la possibilità di esibirsi al massimo livello. I vincitori di ciascuna tappa conquisteranno un pass diretto per la finale a Città del Capo, dove sfideranno l'élite mondiale.



Il campione in carica del Red Bull King of the Air, Andrea Principi, sa che la strada per difendere il titolo sarà impegnativa: "Vincere l’anno scorso è stato un sogno che si è avverato, ma il livello continua a salire. Queste qualificazioni porteranno nuovi talenti e non vedo l'ora di scoprire cosa riusciranno a fare".



Dopo l’introduzione storica della gara femminile nel 2024, il Red Bull King of the Air 2025 conferma il suo impegno nell’inclusione, presentando nuovamente le due categorie Open e Femminile. Un passo avanti per la crescita dell’intero movimento.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di continuare a far crescere la divisione femminile. È straordinario vedere queste atlete spingersi oltre i limiti sul palcoscenico più importante", ha aggiunto Cantagalli.



Con il Red Bull King of the Air in continua evoluzione, il 2025 promette di essere un anno storico per il kiteboarding Big Air. Le iscrizioni per le qualificazioni sono ufficialmente aperte: tutti i dettagli su idoneità, scadenze e regolamento sono disponibili sul sito ufficiale della competizione: https://www.redbull.com/it-it/events/red-bull-king-of-the-air-2025-qualifier-italia



Preparatevi a vivere l’energia pura del vento, i trick più audaci e a scoprire le future leggende del kiteboarding. Questo non è solo uno sport, è l’evoluzione del Big Air.