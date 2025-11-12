Quintieri (Ics): "In 3 anni investito 1 miliardo per 1.200 strutture"

"Veniamo da 3 anni di crescita, abbiamo finanziato 1.200 strutture sportive investendo un miliardo di euro. La crescita è stata del 30%, i numeri ci danno ragione e immaginiamo di proseguire questa crescita. Noi svolgiamo un ruolo rilevante dal punto di vista sociale, sosteniamo gli investimenti in settori che hanno un basso rendimento economico ma che hanno un alto rendimento sociale. Per ogni euro di investimento il valore sociale è circa 5 volte". Così Beniamino Quintieri, presidente dell'Istituto per il Credito sportivo e culturale, nel corso della presentazione, presso il Calciosociale Campo dei Miracoli di Corviale (a Roma), dell'evento 'Per l'Italia, per lo Sport, per i Giovani — Costruiamo insieme il futuro' durante il quale il Ministro Andrea Abodi ha tracciato un bilancio dei tre anni di Governo.