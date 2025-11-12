Logo SportMediaset

Quintieri (Ics): "In 3 anni investito 1 miliardo per 1.200 strutture"

12 Nov 2025 - 12:28

"Veniamo da 3 anni di crescita, abbiamo finanziato 1.200 strutture sportive investendo un miliardo di euro. La crescita è stata del 30%, i numeri ci danno ragione e immaginiamo di proseguire questa crescita. Noi svolgiamo un ruolo rilevante dal punto di vista sociale, sosteniamo gli investimenti in settori che hanno un basso rendimento economico ma che hanno un alto rendimento sociale. Per ogni euro di investimento il valore sociale è circa 5 volte". Così Beniamino Quintieri, presidente dell'Istituto per il Credito sportivo e culturale, nel corso della presentazione, presso il Calciosociale Campo dei Miracoli di Corviale (a Roma), dell'evento 'Per l'Italia, per lo Sport, per i Giovani — Costruiamo insieme il futuro' durante il quale il Ministro Andrea Abodi ha tracciato un bilancio dei tre anni di Governo.

Marion Jones shock: riesce a fatica a scendere le scale

A Meneghin il premio Liedholm: "Onorato del premio. Oggi troppa tensione nello sport"

Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"

I giusti nello sport

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

The Art of Fighting: notte da record sul ring di Milano

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

Palmisano: "Contenta che i giovanissimi ci possano conoscere anche grazie al fumetto"

Osakue: "Essere d'esempio per le nuove generazioni fa venire i brividi"

Fabbri: "Il fumettista mi ha disegnato anche più bello!"

Musetti: "Emozionante esser qui. Speravamo in una vittoria"

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

Volley, Verona perde

Marion Jones shock: riesce a fatica a scendere le scale

Bagno di folla per Sinner a Torino

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

Atp Finals, doppio: vincono ancora Salisbury/Skupski
MotoGP: gara Thailandia confermata in calendario fino al 2031
13:19
Milano-Cortina: riapre biglietteria, ogni settimana ticket disponibili
12:28
Quintieri (Ics): "In 3 anni investito 1 miliardo per 1.200 strutture"
Mezzaroma: "Da Governo investimenti importanti su impiantistica"