Pugilato: Parker mette giù Bakolé in due riprese

Il peso massimo neozelandese Joseph Parker ha battuto il congolese Martin Bakolé, chiamato all'ultimo momento a sostituire il britannico Daniel Dubois, per arresto del combattimento al secondo round sul ring della Kingdom Arena di Riad. Bakolé, apparso lento e impacciato, era stato chiamato per sostituire il campione del mondo Ibf Daniel Dubois, che avrebbe dovuto difendere il titolo contro Parker ma si è ammalato, ed è arrivato in Arabia Saudita solo ieri, sabato mattina. Il congolese è stato mandato al tappeto alla seconda ripresa da un preciso destro di Parker, che ha indotto l'arbitro a porre fine all'incontro.