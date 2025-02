Pugilato: morto irlandese Cooney, in coma da 7 giorni dopo kot

È morto all'ospedaleRoyal Victoria Hospital di Belfast, dov'era ricoverato da una settimana, il pugile irlandese John Cooney, 28 anni, per le conseguenze del ko tecnico che aveva subito nell'incontro dello scorso 1 febbraio contro il gallese Nathan Howells, valido per il titolo celtico dei superpiuma. A dare la notizia è stato il manager del pugile, Mark Dunlop, poi l'ha confermata la Bbc citando fonti del 'British Boxing Board of Control' che sovrintende il pugilato professionistico del Regno Unito. Immediatamente soccorso sul ring dopo essere stato sconfitto, Cooney era poi stato trasportato in ospedale e successivamente, a causa della presenza di un'emorragia intracranica, era stato sottoposto a operazione per alleviare la pressione sul cervello. Poi era stato messo in terapia intensiva e non si è mai ripreso, fino alla tragica notizia della sua scomparsa.