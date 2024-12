Pugilato: domani a San Severo il Tricolore dei Welter

In attesa delle festività natalizie, ecco un altro match per un titolo italiano di pugilato professionistico. Per la corona dei pesi welter si affronteranno, domani sera sul ring del Palasport Borsellino e Falcone di San Severo, il 33enne pugile locale Michele De Filippo e il piemontese Andrea 'The Doctor' Fontana. Attualmente il titolo è vacante dopo che il tunisino con licenza italiana Akrem Ben Haj Aouina ha rinunciato a difenderlo, dopo averlo conquistato a spese del romano Pietro 'The Butcher' Rossetti. La serata prevede anche, nel sottoclou, un incontro tra Marcello Muccio e Roberto Tranquillo, oltre a sette match dilettantistici. L'evento è organizzato dalla Crea Boxer di Lanciano, in collaborazione con l'Accademia Pugilistica Di Mauro-Minchillo-Manzaro, con il patrocinio della Federboxe e del Comune di San Severo.