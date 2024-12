Premi: consegnati a Viagrande i 'Castagna d'argento'

Consegnati ieri sera a Viagrande (Catania) durante il Galà dello Sport organizzato da Pippo Leone, i premi 'Castagna d'argento', giunto alla sua 19ma edizione. I riconoscimenti sono andati a Anastasia Insabella, Alessandro Loiudice, Matteo Melluzzo, Matteo Parenzan, Valentina Rodini, Giada Rossi, Alberta Santuccio, Angelo Scaltriti. Premiate anche le squadre DomusBet.tv Catania, Ekipe Orizzonte Catania, Rugby I Briganti Librino, Masterball Academy, Meta Catania e New Squash Club Catania. Castagna d'Argento alla carriera a Roberto Ghiretti. Rappresentati tutti i settori: quello dirigenziale, gli sport di squadra (celebrati gli scudetti catanesi del 2024), gli atleti (fra cui alcune medaglie d'oro agli ultimi Giochi, come Alberta Santuccio) fino al mondo dell'informazione. I nomi dei premiati inoltre spaziavano fra varie discipline sportive: dall'atletica, alla canoa, dalla scherma al tennistavolo, passando per calcio, rugby, pallanuoto, futsal, beach soccer, pallavolo, beach volley e squash. Un premio speciale è stato assegnato al direttore d'orchestra Francesco Di Mauro. A individuare i meritevoli del riconoscimento è stata una speciale commissione presieduta da Fabio Pagliara, con la presidenza onoraria di Enzo Parrinello, e composta da Enzo Falzone, Ignazio Fonzo e Andrea Vidotti. Nel corso della serata anche momenti di spettacolo con le esibizioni di Miriam e Rossella D'Agata della scuola di danza Etoile di Ilenia Verdi e dal gruppo musicale dei Bellamorea. Il Galà dello Sport è stato organizzato dalla Sicilpool in collaborazione con la Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, l'Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, il Comune di Viagrande, il Coni regionale, l'Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) e Fondazione Sport City. La cerimonia di consegna della Castagna d'Argento 2024 ha potuto contare anche sulla presenza del vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis, che ha testimoniato ancora una volta la vicinanza del Comitato olimpico nazionale. Presente anche il condirettore nazionale della Tgr Rai Roberto Gueli, che ha annunciato una collaborazione con l'evento. Durante la serata sono stati proiettati due video: di Myriam Sylla, altro oro olimpico nella pallavolo, e di Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico.