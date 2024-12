Per Sinner un Natale sugli sci, antica passione

Natale in famiglia, nella sua Sesto Pusteria, per Jannik Sinner che nel giorno di festa anche quest'anno non ha voluto rinunciare a una sua tradizione, quella di una sciata. Così questa mattina ha inforcato gli sci, come faceva da bambino, e si è concesso qualche 'passata' sulla pista Belvedere, in quel di Plan de Corones dove, quasi a voler rimarcare la sua passione per lo sci alpino, lo si è visto muoversi con una certa maestria. Jannik ha deciso di cominciare la stagione direttamente agli Australian Open (di cui è campione uscente) e sarà in Australia, dove lo attende il suo coach Darren Cahill, dal 2 gennaio. Il 7 è previsto un match di esibizione con Alexei Popyrin, poi il 10 ne sosterrà un altro con un collega ancora da individuare. Tutto ciò fa parte della 'Opening Week' che precede la prima prova del Grande Slam nella quale, oltre ai match delle qualificazioni al tabellone principale, i migliori giocatori, come appunto Sinner, si esibiranno in alcune partite di beneficenza.