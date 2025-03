Pentathlon, Cdm: Matteo Cicinelli trionfa a Il Cairo

Lo avevamo lasciato a Versailles, quinto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 al termine della finale, lo ritroviamo sul gradino più alto del podio al primo appuntamento internazionale della stagione che apre il nuovo quadriennio olimpico. Matteo Cicinelli ha trionfato nella prima tappa della World Cup 2025 di Pentathlon Moderno al Cairo, in Egitto, dominando la prova di laser run e lasciandosi alle spalle gli avversari, a cominciare dagli atleti di casa. Il pentatleta del Centro Sportivo Carabinieri, 27 anni il prossimo 12 marzo, ha conquistato così la sua prima vittoria, e primo podio, in Coppa del Mondo e trasformato quella che doveva essere una tappa di studio e osservazione della nuova disciplina a ostacoli in una festa tricolore. Cicinelli, che aveva gareggiato per la prima volta con gli ostacoli al Campionato Italiano Assoluto dello scorso dicembre, ha affrontato la finale con grinta e determinazione, terminando la prova di scherma (244 punti) alle spalle soltanto dell'egiziano Mohanad Shaban (250 punti) e chiudendo la prova a ostacoli in 28"44 (sesto tempo). L'azzurro ha tagliato per primo il traguardo con 1565 punti, argento per l'ungherese Mihaly Koleszar (1557) e bronzo per Mohanad Shaban (1554). Quindicesimo posto per Roberto Micheli (Fiamme Oro) con 1496 punti. "Un risultato inaspettato, ero arrivato qui per fare esperienza con il nuovo format e la nuova disciplina a ostacoli, e da esperienza sono arrivato a vincere la gara quindi è stato davvero inaspettato! - ha commentato Cicinelli - Mi sento di essere già a un buon livello nella disciplina a ostacoli, tanto che ho fatto un buonissimo tempo. Sicuramente ci sarà un'evoluzione e tutti miglioreremo, ma vedermi già a un buon livello mi fa sentire più sicuro per le prossime gare. La prossima gara internazionale sarà probabilmente la terza tappa di World Cup, ma i principali obiettivi quest'anno sono Europeo e Mondiale. - ha concluso. - Ringrazio il Centro Sportivo Carabinieri, tutto il mio staff e tutti quelli che mi sono stati accanto in questo percorso che è appena iniziato".